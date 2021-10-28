Belediyeden anlamlı 29 Ekim kutlaması

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşların da dahil olduğu İstiklal Marşı videosu hazırladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Düzce Belediyesi video hazırladı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası Düzceliler tarafından okundu. İstiklal Marşının ilk kıtasında garson, Düzcespor taraftarı, üniversite öğrencisi, Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan kusursuz kafede çalışan özel birey yer aldı. İkinci kıtasında ise ev hanımı, ilkokul öğrencileri, esnaf ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yer aldı. Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede beğeni topladı. - DÜZCE