BELEDİYEDE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler kapsamında personele son olarak, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim verildi.

Heredot Kültür Merkezi'nde Bilgi İşlem Müdürü Kürşat Kahveci tarafından verilen eğitimde, yönetmelikte geçen resmi yazışma kuralları ile sayı, tarih, antet, muhatap, ilgi, hiyerarşi, dağıtım, ek, imza ve olur, imza yönergesi gibi resmi yazışma unsurları hakkında personele bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitimde, resmi yazışma eğitimi haricinde bilgi güvenliği ve KVKK konuları ile ilgilide bilgilendirmeler yapıldı.

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