BELEDİYE PERSONELLERİNE SERA GAZI ENVANTERİ EĞİTİMİ VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BELEDİYE PERSONELLERİNE SERA GAZI ENVANTERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYE PERSONELLERİNE SERA GAZI ENVANTERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covenant Of Mayor (Başkanlar Sözleşmesi) kapsamında ilçe geneli sera gazı envanteri konulu eğitim düzenledi.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covenant Of Mayor (Başkanlar Sözleşmesi) kapsamında ilçe geneli sera gazı envanteri konulu eğitim düzenledi.

Herodot Kültür Merkezi'nde, Bodrum Belediyesi teknik personellerine yönelik düzenlenen eğitim, Yeşil Bina ve Altyapı Uzmanı Nursun Doğru ve Murat Doğru tarafından verildi.

Belediyede görevli teknik personellere verilen eğitim sera gazı envanterinin çıkarılması ve raporlanması işlemlerinin sürdürülebilir olması amacıyla planlandı. Eğitim sonucunda, ilgili müdürlüklerdeki teknik personellerin iklim krizi ve önleyici tedbirler noktasında farkındalığının ve teknik yeterliliğinin artırılması sağlanacak.

Bodrum Belediyesi personellerinin çağın teknolojik şartlarına uygun ve donanımlı olmaları için İnsan Kaynakları Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin
Spor Stefan Kuntz Cristiano
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BELEDİYE PERSONELLERİNE SERA GAZI ENVANTERİ EĞİTİMİ VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 13:59:20. #1.11#