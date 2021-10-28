ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 28 Ekim 2021

ABONE OL BELEDİYE MECLİSİ 1 KASIM'DA Esenler Belediye Meclisinin 6. Seçim Yılı 3. Dönem Kasım Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; "Birlik Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi, No: 6-8 Esenler-İSTANBUL" sayılı yerde bulunan Esenler Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 01 Kasım 2021-05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kasım Ayı Meclis Toplantılarının ilk birleşimi 01 Kasım 2021 Pazartesi günü, Saat: 15. 00'de yapılacaktır.

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1- Yönetmelik Değişikliği Hakkında Kültür İşleri Müdürlüğü Teklifi.

2- Aktarmalar Hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü Teklifi.

3- Trafo Tahsis Hakkında Emlak İstimlak Müdürlüğünün 32544 Sayılı Teklifi.

4- Trafo Tahsis Hakkında Emlak İstimlak Müdürlüğünün 32545 Sayılı Teklifi.

5- Ücret Tarifeleri Hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü Teklifi.

6- Kardeş Belediye Olma Hakkında Yazı İşleri Müdürlüğü Teklifi.

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