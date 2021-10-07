Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel ebediyete uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel ebediyete uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel ebediyete uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel, ebediyete uğurlandı.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel, ebediyete uğurlandı.

Ulu Cami'de düzenlenen cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Özel'in ailesi ve yakınları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Belediye Kütahyaspor taraftarları ile vatandaşlar katıldı.

Özel'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesi Karaçayır Köyü mezarlığına defnedildi.

Özel ailesine baş sağlığı temennisinde bulunan Vali Çelik, Cahit Özel'e Allah'tan rahmet diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Bülent Ersoy Alişan Gökhan Çıra Amelia Hamlin
Spor Emre Belözoğlu Muslera Ali Koç Kim Min-jae Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel ebediyete uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 20:08:08. #1.12#