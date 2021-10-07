Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel ebediyete uğurlandı
Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel, ebediyete uğurlandı.
KÜTAHYA (Habermetre) - Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel, ebediyete uğurlandı.
Ulu Cami'de düzenlenen cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Özel'in ailesi ve yakınları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Belediye Kütahyaspor taraftarları ile vatandaşlar katıldı.
Özel'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesi Karaçayır Köyü mezarlığına defnedildi.
Özel ailesine baş sağlığı temennisinde bulunan Vali Çelik, Cahit Özel'e Allah'tan rahmet diledi.