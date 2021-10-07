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Belediye Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel vefat etti

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Belediye Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel vefat etti

Tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında vefat eden Belediye Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel'in cenazesi toprağa verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında vefat eden Belediye Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özel'in cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'deki hastanede kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Özel'in cenazesi, tören için tarihi Ulu Cami'ye getirildi.

Özel'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Belediye Kütahyaspor atkısı konuldu.

Özel'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesi Karaçayır köyündeki mezarlığa defnedildi.

Törene, Özel ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, kurum müdürleri, siyasi partilerin ildeki yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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