Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı.

Yaz döneminde yine binlerce öğrenciye çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok alanda kurslar açtıklarını belirterek, ücretsiz olan bu kurslara 12 yaş üstündeki tüm sanatseverleri davet etti. Yetkililer ayrıca, kayıt için başvurunun Yenimahalle'de bulunan Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evine yapılacağını da vurguladı. Bağlama, gitar, piyano, keman, ney, türk halk müziği korosu, resim, tiyatro gibi kurslar yer alacak. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Murat Kurum Işıl Sergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:25:03. #1.13#