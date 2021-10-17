Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Görevli ekiplerimiz, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.

Görevliler, hijyen ve hava kirliliğine neden olan apartmanlarda baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan yerlere sulu sistem baca filtresi kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekiplerimiz tarafından yakma faaliyetinde kullanılan kömür, odun, fındık kömürü ve benzer ürünler kullanılan işletmelere yönelik denetimlerine devam edecekler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Burak Sergen Okan Bayülgen
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Lewis Hamilton Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 03:19:20. #1.17#