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Belediye ekipleri 3 hayvanı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediye ekipleri 3 hayvanı kurtardı

Hakkari Belediyesi ekipleri bir günde 3 hayvanı kurtardı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi ekipleri bir günde 3 hayvanı kurtardı.

Elektrik akımına kapılan ve sağ kanadında kırık, karın altında derin yaraları olan ebabil kuşu, araç çarpması sonucu sağ arka ayağında çatlak olduğu tespit edilen Alman cinsi kurt köpeği ve Kıran Mahallesi'nde 5 metre yükseklikten dere yatağına düşen sokak köpeği belediye ekipleri tarafından kurtarılarak müşahede altına alındı. Can dostlara yönelik beslenme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan da yaralı hayvanları kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bir ay içerisinde onlarca hayvanı kurtararak sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına geri bırakan belediye ekipleri, akşam saatlerinde ise bir ebabil kuşu ve 2 köpeği kurtararak müşahede altına aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarında memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, bu duyarlılıktan dolayı ekiplere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Belediye ekipleri 3 hayvanı kurtardı

Belediye ekipleri 3 hayvanı kurtardı

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