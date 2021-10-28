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Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Haberler | Güncel
Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

BURSA'nın Uludağ eteklerindeki araçla ulaşılamayan Alacahırka Mahallesi'nde sokaklar, belediye tarafından at ile malzeme taşınarak yenileniyor.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Uludağ eteklerindeki araçla ulaşılamayan Alacahırka Mahallesi'nde sokaklar, belediye tarafından at ile malzeme taşınarak yenileniyor.

Uludağ yamaçlarında yer alan mahallelerde çalışma Osmangazi Belediyesi ekipleri, araç giremeyecek kadar dar olan sokaklara at ile malzeme taşıyor. Sokaklarda bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, ardından da yolların zeminini taraklı mozaik ile kaplıyor.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerde ulaşımın, dar ve dik sokaklar ile merdivenlerden sağlandığını belirterek, "Beton zemine sahip bu yol ve merdivenlerin zemini, kışın kar ve yağmur yağdığında kayganlaşabiliyor. Bizler de vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, kış ayları öncesinde merdiven ve yolların yüzeylerini, taraklı mozaik denilen yöntemle yenileyerek, vatandaşlarımızın yol ve merdivenlerde düşüp zarar görmesini önlemiş oluyoruz" dedi.


Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Belediye, dar ve dik sokaklara at ile malzeme taşıyor

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Son Dakika Haberleri
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