BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET
Sinop Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Başkanı Fatma USTACAN beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı ziyaret etti.
SİNOP (Habermetre) - Sinop Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Başkanı Fatma USTACAN beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette seçilen yeni yönetime başarılar dileyen Belediye Başkanımız Barış AYHAN, ortak gayelerinin Sinop olduğunu belirterek uyum içerisinde çalışılacaklarını sözlerine ekledi.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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