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Belediye başkanları en fazla nar yemek ve nar suyu sıkmak için yarıştı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Kültür Sanat
Belediye başkanları en fazla nar yemek ve nar suyu sıkmak için yarıştı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde ikinci kez düzenlenen hasat şenliği kapsamında "nar dizimi", "nar yeme" ve "nar suyu sıkma" yarışmaları yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde ikinci kez düzenlenen hasat şenliği kapsamında "nar dizimi", "nar yeme" ve "nar suyu sıkma" yarışmaları yapıldı.

Kaymakamlık, belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde "Nar Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, ilçedeki bir nar bahçesinde organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu sezon 2 bin 800 ton civarında üretimin beklendiğini belirterek, "Narın tadıyla birlikte getirisiyle bereket getirmesini diliyorum. Ürettiğimiz ürünleri pazara sunabilmemiz, katma değer üretebilmek ve markalaştırabilmek için çalışma vakti. Bunun için hep beraber el ele vereceğiz. Ürettiklerimizi hem ülke hem de ihracata yönelik çalışmalara gayret edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kepez de ilçenin küçük ama şirin ilçe olduğunu ifade ederek, "Nüfuzumuzun az olması üretiminde gittikçe azalmasına sebep oluyor. Geçmiş yıllarda 30-40 bin ton üretim yapılırken bugünlerde 3-4 bin tona düştü. Üretimin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Daha sonra şenlik kapsamında hazırlanan yarışmalara geçildi.

Etkinliğe katılan 5 öğrenci, üst üste en fazla narı dizebilmek için yarıştı. Belediye Başkanı Kepez, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın aralarında olduğu katılımcılar en fazla nar yemek için mücadele etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, il genel meclisi üyesi Nihal Aslan ile kadın üreticilerin üç dakikalık "nar suyu sıkma" yarışmasında en başarılı katılımcı 2,5 litre nar suyu sıktı.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra bahçede ilk hasadı yaptı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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