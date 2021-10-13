Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya bugün saat 13. 00'de TGRT Avrupa kanalında Arzu Budak'ın sunumuyla 'Burada Her Şey Var' programının canlı yayınına konuk oluyor. Yatırım ve projelerin konuşulacağı programı izlemeniz dileğiyle...

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