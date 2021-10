BELEDİYE BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU PAZARYERİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

KIRŞEHİR (Habermetre) - Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu milletvekilimiz Dr. Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte Kırşehir Pazaryeri esnafıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Son günlerde akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve gıda maddelerine gelen zamlar nedeniyle halkın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Başkanımız Ekicioğlu, "Her gün birçok ürüne gelen fahiş zamlar ne yazık ki halkın alım gücünü günden güne düşürürken esnafımızın da sıkıntısı giderek katlanıyor. " dedi. Milletvekilimiz Dr. Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birliktePazaryerinde bulunan tüm esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını da dinleyen Başkanımız Ekicioğlu, şunları ifade etti: "Covid-19 salgınıyla birlikte geçim sıkıntısı, işsizlik, ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan vatandaş her yeni güne zamlarla uyanırken bu durumdan işçi, memur ve emekli ve esnafımız başta olmak üzere her kesim ciddi oranda etkileniyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ilimizde de pazar esnafı tezgah açamaz; vatandaş da ise pazara uğrayamaz duruma geldi. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarının zamlanmasından dolayı satış yapamamaktan haklı olarak şikayet ederken "ucuz ürün bulurum" umuduyla pazarı karış karış gezen vatandaşlar ise maalesef pazardan eli boş döner hale geldi. Ülke genelinde yaşanan kuraklık, Covid-19 salgını, tarım arazilerinin verimli kullanılamaması ve yüksek enflasyon nedeniyle pazaryerlerine yaklaşamayan vatandaşlar, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ne yazıktır ki çaresiz kalıyor. Temennimiz yaşanan sıkıntıların bir an evvel son bulması ve gerek esnafımızın gerekse de hemşehrilerimizin geçim sıkıntılarının son bulması noktasında merkezi anlamda gerekli önlemlerin alınarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir an önce son bulmasıdır. "

