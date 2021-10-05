BELEDİYE BAŞKANIMIZ BARIŞ AYHAN SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Belediye Başkanımız Barış AYHAN saha çalışmalarını yerinde inceledi.
ORDU (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN saha çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkanımız Barış AYHAN, Ordu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, Babacan Yolu mevkiinde yoğun yağışlarda su baskınlarına sebep olan bölgelerde Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen ıslah çalışmasını yerinde inceledi.
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