Belediye Başkanımız Barış AYHAN kentimizde restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Cezaevi ve Buzhane restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanımız Barış AYHAN kentimizde restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Cezaevi ve Buzhane restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanımız Barış AYHAN kentimizde restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Cezaevi ve Buzhane restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında yüklenici firmadan brifing alan Belediye Başkanımız Buzhane çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
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