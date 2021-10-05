Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Hayvanların korunması ve sahiplenilmesi insanlık görevidir' - Haberler
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Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Hayvanların korunması ve sahiplenilmesi insanlık görevidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Belediye Başkanı Ekicioğlu:

Dünya hayvan hakları günü nedeniyle Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi için bilgilendirme yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) - Dünya hayvan hakları günü nedeniyle Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda hayvanları koruma bilincinin geliştirilmesi için bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme çadırını ziyaret eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hayvanların korunması ve sahiplenilmesinin insanlık görevi olduğunu söyledi. Ekicioğlu; "Birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup aynı duyguları hissettiğimiz, her biri kendine özgü yaşam biçimlerine sahip milyonlarca tür hayvanı korumak; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymak hepimizin görevidir. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin Türk Ceza Yasası kapsamına alınarak değerlendirilmesi, tüm şehirlerde hayvan bakımevlerinin açılması, tüm sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve evcil hayvan ticareti yapan mağazalara yeni düzenlemeler getirilmesi hayvan hakları açısından öncelikli görev olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesinin hayvan hakları ve onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi kapsamında 2 bin 600 metrekare alan üzerine yaptığı konsept projesiyle özellikle köpeklerin sosyalleşmesine yönelik bir çalışmayı tamamladıklarını da belirtti. - KIRŞEHİR

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Haber: Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Hayvanların korunması ve sahiplenilmesi insanlık görevidir' - Haberler
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