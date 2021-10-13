Belçika'daki 600 bin aracın yıl başından itibaren başkente girmesi yasak olacak - Haberler
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Belçika'daki 600 bin aracın yıl başından itibaren başkente girmesi yasak olacak

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'daki 600 bin aracın yıl başından itibaren başkente girmesi yasak olacak

Belçika'daki 600 binden fazla dizel motorlu eski model araç, 2022'den itibaren çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında başkent Brüksel'e giremeyecek.

Belçika'daki 600 binden fazla dizel motorlu eski model araç, 2022'den itibaren çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında başkent Brüksel'e giremeyecek.

Belçika Otomobil Sanayicileri Federasyonunun verilerine göre, Euro 4 normlarındaki dizel motorlu 604 bin aracın düşük emisyon bölgesi olan Brüksel'de kullanılması yıl başından itibaren yasak olacak.

11-16 yaş aralığındaki bu araçların 38 bini Brüksel'de, 350 binden fazlası Flaman bölgesinde, 215 binden fazlası ise Valon bölgesinde kayıtlı bulunuyor.

Brüksel'e şu anda daha yaşlı çok sayıda aracın girişine de izin verilmiyor. Bu tür araçların Brüksel bölgesine girmeleri halinde 350 avro para cezası kesiliyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da toplam 5,85 milyon kayıtlı araç bulunuyor.

Federal sistemle yönetilen Belçika, Başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Valon Bölgesinden oluşuyor.

Başkent Brüksel Bölgesi yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için 2050'ye kadar sera gazı salımını sıfırlama hedefi kapsamında 2030'dan itibaren dizel araçların, 2035'ten itibaren ise benzinli araçların tamamen trafikten men edilmesini planlıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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Haber: Belçika'daki 600 bin aracın yıl başından itibaren başkente girmesi yasak olacak - Haberler
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