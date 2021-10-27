Belçika'da vaka sayısı artınca Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

Belçika'da günlük ortalama vaka sayısı artınca hükümet maske takma ve evden çalışmayı teşvik gibi bazı önlemleri yeniden getirdi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18-23 Ekim haftasında yüzde 75'ten fazla artışla vaka sayısı 5 bin 555 olarak kaydedildi.

Günlük ölü sayısı yüzde 14'lük artışla 16 olurken, hastaneye kaldırılma oranı da yüzde 53 artışla 121'e çıktı.

29 Ekim'den itibaren maske takma zorunluluğu

Başbakan Alexander de Croo, dün Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, 29 Ekim'den itibaren dükkanlar, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, konser ve spor salonları, kütüphaneler ve ibadet merkezlerinde maske takma zorunluluğunun yeniden başlayacağını duyurmuştu.

De Croo, evden çalışmanın da yeniden teşvik edilmesi yönünde karar alındığını belirtmişti.

Güvenli Kovid Belgesi ile girilen yerlerde ise maske takılması gerekmeyecek. Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Kapasitesi 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde, 15 Ekim'den bu yana Güvenli Kovid Belgesi sunuluyor.

Aşılama oranları nedeniyle tedbirler gevşetilmişti

Belçika'da 1 Ekim'den itibaren yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması dolayısıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Karar, yalnızca aşılama oranının daha yüksek olduğu Flaman bölgesinde uygulanıyordu.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ancak bazı bölgelerde aşılama oranı diğerlerine göre oldukça düşük. Halihazırda ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 86'sı tam aşılanmışken başkent Brüksel'de bu oran yüzde 67'de kaldı. Flaman bölgesinde bu oran yüzde 92 iken, Fransızca konuşan Valonya'da ise yüzde 81.

Başbakan de Croo, 17 Eylül'deki açıklamasında, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkenin 4. dalgaya girdiğini söylemişti.

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