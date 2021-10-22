Belçika'da Türk futbol kulüpleri başkanları ve iş insanları buluştu

Belçika'da bölgesel liglerde mücadele eden Türk futbol kulüplerinin başkanları ile Türk iş insanları, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Belçika'da yaşayan Türkler, hem iş dünyası hem spor dünyasında Belçika'nın birer parçası. İki yıl sonra Türklerin Belçika'ya yerleşmelerinin 60. yıl dönümü kutlanacak." dedi.

Ulusoy, Belçika'daki Türklerin hayatın her alanında varlıklarını hissettirdiklerini ve en iyi yerlere geldiklerini söyledi.

Toplantıda Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ile Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen de hazır bulundu.