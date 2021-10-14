Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3 bin 872 ile son 5 ayın en yüksek rakamı tespit edildi.

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3 bin 872 ile son 5 ayın en yüksek rakamı tespit edildi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı verilere göre, 11 Ekim Pazartesi 3 bin 872 vaka görüldü ve bu, "3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı" olarak kayıtlara geçti.

Son 7 günün ortalaması ise yüzde 12'lik artışla 2 bin 114 olurken, ölüm sayısı 9'a çıktı.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 1,3 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı
Spor Namaz Vakitleri Ferdi Kadıoğlu Burak Elmas Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Gazeteler Nihal Yalçın Cengiz Ergün Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:51:21. #1.13#