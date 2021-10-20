Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti - Haberler
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Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, emeklilik haklarının ellerinden alındığı ve maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, emeklilik haklarının ellerinden alındığı ve maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Brüksel'de 100 kadar üniformasız polis, merkezi tren istasyonu önünde toplandı.

Ixelles bölgesi sorumlusu Başkomiser Jack Wilbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilik şartlarının değiştirildiğini belirterek "Bizden her şeyi alıyorlar ama aynı şekilde çalışmamızı bekliyorlar." dedi.

2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirten Wilbur, "2030 itibarıyla yaptığımız iş 'ağır iş' kategorisinden çıkarılıyor. Tüm polislerin emeklilik yaşı 67'ye çıkarılıyor. Birçok arkadaşımız yıllardır ağır iş yapıyor, yaralanıyor. Daha erken emekli olabilme hakları ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Polisler daha sonra İçişleri Bakanlığına yürüdü.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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