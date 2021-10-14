Belçika'da bir kişi paylaştığı ırkçı videolar nedeniyle cezaya çarptırıldı

Belçika'nın Anvers kentinde mahkeme, internette ırkçı videolar paylaşan ve sosyal medya hesaplarında neo- Nazi sembolleri bulunan bir kadını hapis ve para cezasına çarptırdı.

Turnhout ceza mahkemesi, sosyal medyada Müslümanları ve Yahudileri hedef alan ırkçı paylaşımlar yapan kadına 6 ay hapis, 320 avro para cezası verdi. Hapis cezası kararı ertelendi.

Adı açıklanmayan kadının videolarında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırılara güldüğü, ayrıca Belçika'da mültecilerin kaldığı bir merkezde çıkan yangınla ilgili "uygunsuz" yorumlar yaptığı belirtildi.

Kadının sosyal medya hesaplarında, neo-Nazi sembollerine yer verdiği, Belçika'nın terör ve aşırıcı tehdit analizi yapan kurumu OCAD'ın da takibinde olduğu bildirildi.

Belçika'daki ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Unia, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce de internetteki nefret söylemleri nedeniyle bazı kişilere cezalar verildiğini ancak ilk kez bu tür video paylaşımları nedeniyle bir kişinin cezaya çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Araştırmalar, şiddet eylemlerinin sosyal medyadaki sanal aktivizmden cesaret bulduğunu göstermektedir. Mahkemenin son kararı, bu nedenle çok önemli bir emsal oluşturmakta ve güçlü bir işaret vermektedir." ifadesi yer aldı.