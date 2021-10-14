Belçika'da bir kişi paylaştığı ırkçı videolar nedeniyle cezaya çarptırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da bir kişi paylaştığı ırkçı videolar nedeniyle cezaya çarptırıldı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da bir kişi paylaştığı ırkçı videolar nedeniyle cezaya çarptırıldı

Belçika'nın Anvers kentinde mahkeme, internette ırkçı videolar paylaşan ve sosyal medya hesaplarında neo-Nazi sembolleri bulunan bir kadını hapis ve para cezasına çarptırdı.

Belçika'nın Anvers kentinde mahkeme, internette ırkçı videolar paylaşan ve sosyal medya hesaplarında neo- Nazi sembolleri bulunan bir kadını hapis ve para cezasına çarptırdı.

Turnhout ceza mahkemesi, sosyal medyada Müslümanları ve Yahudileri hedef alan ırkçı paylaşımlar yapan kadına 6 ay hapis, 320 avro para cezası verdi. Hapis cezası kararı ertelendi.

Adı açıklanmayan kadının videolarında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırılara güldüğü, ayrıca Belçika'da mültecilerin kaldığı bir merkezde çıkan yangınla ilgili "uygunsuz" yorumlar yaptığı belirtildi.

Kadının sosyal medya hesaplarında, neo-Nazi sembollerine yer verdiği, Belçika'nın terör ve aşırıcı tehdit analizi yapan kurumu OCAD'ın da takibinde olduğu bildirildi.

Belçika'daki ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Unia, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce de internetteki nefret söylemleri nedeniyle bazı kişilere cezalar verildiğini ancak ilk kez bu tür video paylaşımları nedeniyle bir kişinin cezaya çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Araştırmalar, şiddet eylemlerinin sosyal medyadaki sanal aktivizmden cesaret bulduğunu göstermektedir. Mahkemenin son kararı, bu nedenle çok önemli bir emsal oluşturmakta ve güçlü bir işaret vermektedir." ifadesi yer aldı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Edis
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Şahap Kavcıoğlu Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belçika'da bir kişi paylaştığı ırkçı videolar nedeniyle cezaya çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:16:41. #1.12#