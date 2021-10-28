Belçika Anayasa Mahkemesi, "Kral'a hakaret suçlarını cezalandıran" kanunu ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Belçika Anayasa Mahkemesi, 1847'den bu yana geçerli olan "Kral'a hakaret suçlarını cezalandıran" kanunun "ifade özgürlüğüne engel" olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Belçika Anayasa Mahkemesi'nin Gent dairesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme,1847'den bu yana geçerli olan "Kral'a hakaret suçlarını cezalandıran" kanunun "ifade özgürlüğüne engel" olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemenin aldığı kararda, Kral'a karşı işlenen hakaret suçlarının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören 1847 tarihli yasanın 1. maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Mahkeme söz konusu kararına gerekçe olarak ise "acil toplumsal bir ihtiyaca hizmet etmeyen bu yasa Kral'ı diğer insanlara göre orantısız bir şekilde fazla koruyor" denildi.

Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği ve herhangi bir siyasi ifadede ya da basın açıklamasında Kral'a karşı ifade kullanılmasının normal olması gerektiğini ifade etti.

Kraliyet makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölünme riski altındaki Belçika'yı tek çatı altında tutan Kral'ın bu karar sonrasında nasıl bir süreç yaşayacağı merak konusu oldu. Ülkenin Flaman kanadında son yıllarda "Kral'a gerek yok" ifadelerini destekleyen siyasi partilerin oylarının yükselmesi ülkenin geleceği konusundaki endişeleri artırıyor. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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