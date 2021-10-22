Belarus Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Daimi Komisyon Başkanı Savinykh, Türkiye'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Belarus Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Daimi Komisyon Başkanı ve Belarus- Türkiye Parlamentolar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Başkanı Andrei Savinykh, Türkiye'yi ziyaret etti.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savinykh, 19-21 Ekim'de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir'i, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Savinykh, Türk iş çevrelerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Savinykh'in TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye-Belarus Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Selman Oğuzhan Eser ile yaptığı görüşmelerde, Belarus-Türkiye ilişkilerinin kilit meseleleri, parlamentolar arası iş birliği, uluslararası ve bölgesel konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Türk tarafına Belarus ve çevresindeki siyasi duruma ilişkin bilgi veren Savinykh, taraflarla, uluslararası gündemde yer alan birçok konuda görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Savinykh'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede de iki ülkenin başkentleri arasındaki ilişkilerin kardeş şehir bağları çerçevesinde geliştirilmesi hususunda mutabakata varıldığı, Belarus ve Türk isimlerinin iki ülkenin başkentlerindeki bazı sokak ve parklara karşılıklı olarak verilmesi konusunda anlaşıldığı ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.