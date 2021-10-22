Beklenen Konser Cumartesi Akşamı Saat 19.30'da

Beklenen Konser Cumartesi Akşamı Saat 19. 30'daNevşehir Belediyesi tarafından Cumartesi günü akşam sevilen müzik grubu Gece Yolcuları'nın katılacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser 23 Ekim Cumartesi günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu arkasındaki TÜİK Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 19. 30'da başlayacak olan ücretsiz halk konserinde sevilen müzik grubu Gece Yolcuları sahne alacak. Konser için Cumartesi günü akşam saat 18. 00'da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bankamatikler önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

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