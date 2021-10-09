Bekçilerin şüphelenip aradığı araçtan uyuşturucu çıktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devriye gezen bekçilerin şüpheleri üzerine aradıkları aracın içinden 4 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 8.6 gram Skunk maddesi çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye gezen bekçiler, boş arazide bir aracın durduğunu ve içerisinde şahısların olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelenerek araçta arama yapan ekipler, kapının cep kısmında saklanmış şekilde 4 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 2 ayrı poşete sarılı 8.6 gram Skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde buldu. Şahıslar uyuşturucu maddeyi kullandıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan S.Ç., E.T., E.B., E.E. ve R.A. isimli 5 kişi, Darıca Farabi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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