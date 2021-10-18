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Bekçilerin durduğu araçtan yarım kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bekçilerin durduğu araçtan yarım kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan ticari takside 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BUCA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan ticari takside 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/5. Sokak'ta meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnasında şüphe üzerine F.A. idaresindeki ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan araçtaki çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.D. (30) ile sürücü F.A.'nın ekipler tarafından üst aramaları gerçekleştirildi. Aracı da arayan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü F.A. ve M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Mustafa İç/İHA)

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