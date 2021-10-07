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Bekçilerden gece denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bekçilerden gece denetimi

Kayseri'de görev yapan gece bekçileri şüpheli şahıs ve araçların kontrolünü yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de görev yapan gece bekçileri şüpheli şahıs ve araçların kontrolünü yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli gece bekçileri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde bulunan park, bahçe gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda denetim yapan bekçiler, ayrıca şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde de kontrollerde bulundu. Ekiplerce son bir haftada bin 900 kişi, 400 araç, 400 kamu kurumu ve 120 metruk yapı kontrol edilirken, 5 aranan şahıs da yakalandı.

Bekçilerin denetimleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Bekçilerden gece denetimi

Bekçilerden gece denetimi

Bekçilerden gece denetimi

Bekçilerden gece denetimi

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