Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'de evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edilen bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Elinde büyük siyah poşetle apartmana giren bir kişi, evlerin önünde bulunan ve beğendiği ayakkabıları çaldı. Poşet dolduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şahsın apartmanda ayakkabıları çalma ve çıkma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, evlerin önündeki ayakkabıları siyah poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bütün apartmanı gezen şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayakkabı dolu poşetle apartmandan çıkıyor. - MERSİN