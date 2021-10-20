Bebeklerin ilk ulaşım hizmeti Aksaray Belediyesi'nden

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında doğum yapan anneler ve bebekleri hastaneden evlerine ücretsiz olarak güvenle ulaştıracak.

İnsan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye yönelik önemli adımlar atan Aksaray Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor. Aksaray Belediyesi geçtiğimiz günlerde sosyal mağaza otobüsü, giysi kumbarası, çorba evleri projesi, evde bakım hizmetleri, hoş geldin bebek projesi gibi sosyal çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Aksaray Belediyesi tarafından uygulamaya konulan bebek taksi uygulamasıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan anneler ve bebekleri hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaştırılacak. Yeni doğum yapan annelerin rahatını ve güvenliğini amaçlayarak hayata geçirilen proje kapsamında doğum yapan her anne Aksaray Belediyesine ait bebek taksi aracıyla hastaneden evine rahatça ulaştırılmış olacak. 7/24 çalışma esasına göre hizmet verecek ve içerisinde yeni doğan bebekler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı "Hoş Geldin Bebek" paketinin de ücretsiz verileceği Bebek Taksi'ye vatandaşlar 444 55 68 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Bebek Taksi projesiyle bir yeni projeye daha imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "İnsan odaklı yönetim anlayışımızla çıktığımız hizmet yolculuğunda, vatandaşlardan da gelen talepler doğrultusunda, doğum yapan annelerimize destek olmak istedik. Aksaray Belediyesi bünyesinde ilk kez hayata geçirdiğimiz Bebek Taksi uygulamasıyla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan tüm anneler belediyemize başvurduğu takdirde, doğum sonrası hastaneden evine güvenli, rahat ve ücretsiz bir şekilde ulaştırılacak. Bebek Taksi'yi kullanan annelerimize yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını giderecek bir 'Hoş Geldin Bebek Paketi' de hediye edilecek. Annelerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi. - AKSARAY

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