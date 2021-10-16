'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM - Haberler
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'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bebeği zarar görür endişesiyle aşı yaptırmayan, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanıp entübe edilen ve prematüre doğum yapan Nurcan Türtük (26), "Aşı olmadığım için çok pişmanım, büyük bir hata yaptım. Keşke aşı olsaydım da bunları hiç yaşamasaydım" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bebeği zarar görür endişesiyle aşı yaptırmayan, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanıp entübe edilen ve prematüre doğum yapan Nurcan Türtük (26), "Aşı olmadığım için çok pişmanım, büyük bir hata yaptım. Keşke aşı olsaydım da bunları hiç yaşamasaydım" dedi.

Körfez ilçesinde bebeği zarar görür endişesiyle koronavirüs aşısı yaptırmayan Nurcan Türtük, yaklaşık 1 ay önce 7 aylık hamileyken bazı semptomlar göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tütük, evde tedaviye başladı. Durumu ağırlaşan Nurcan Türtük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlerleyen dönemde entübe edilen Nurcan Türtük'ün bebeği prematüre olarak dünyaya geldi ve kuvözde tedaviye alındı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Nurcan Türtük ile bebeğinin sağlığı normale dönmeye başladı.

Koronavirüse yakalandığı ilk anda pek önemsemediğini, semptomların ağırlaşmasıyla durumun ciddiyetini anladığını belirten Nurcan Türtük, herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı yaptırmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getiren Nurcan Türtük, "Koronavirüse yakalandım, hamileydim diye aşı olmamıştım. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım ve entübe edildim, çok zorlu bir süreçti benim için. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil, ciğerlerime tüp takılı halde yaşamıma devam ediyorum. Tedavim devam ediyor ve ne zaman biteceğini bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım, büyük bir hata yaptım. Keşke aşı olsaydım da bunları hiç yaşamasaydım" dedi.

'EŞİM AŞILIYDI 2-3 GÜNDE ATLATTI'

Eşinin de kendisi gibi koronavirüse yakalandığını fakat aşılı olduğu için hastalık sürecini kolayca atlattığını söyleyen Nurcan Türtük, şöyle konuştu:

"Eşim de koronavirüse yakalandı o aşısını olduğu için 2-3 günde atlattı. Çok şükür şu an hiçbir sıkıntısı yok. O aşısını olduğu için rahat atlattı ama ben aşı olmadığım için sıkıntıyı yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum, lütfen aşınızı olun. Özellikle hamile bayanların aşı olması lazım, benim yaşadıklarım çok zorluydu. Allah kimseye yaşatmasın, ölümden döndüm. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum."

'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM

'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM

'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM

'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM
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Haber: 'BEBEĞİM ZARAR GÖRÜR' DİYE AŞI YAPTIRMAYAN NURCAN: BÜYÜK BİR HATA YAPTIM - Haberler
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