"BDT-İslami Bankacılık ve Finans 2021" Forumu Özbekistan'da düzenlendi

AlHuda İslami Bankacılık ve Ekonomi Merkezi tarafından düzenlenen "İslami Finans İçin Yeni Bir Hedef: Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)-İslami Bankacılık ve Finans 2021" Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

"İslami mikro finans, İslami leasing, İslami sigorta" alt başlığıyla düzenlenen foruma, İslam ve BDT ülkelerinden çok sayıda uzman ve yetkili katıldı.

Forumun açılışında konuşan AlHuda Üst Yöneticisi (CEO) Muhammad Zubair Mughal, BDT ülkelerinin, İslami bankacılık ve finans için yeni gelişen pazarlar olduğunu belirterek, bu ülkelerde İslami bankacılık ve finans sektörünün gelişimi için hukuki altyapının daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Aziz Voitov da son dönemde ülkede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli kararlar alındığını, bu çerçevede ülkede İslami bankacılık ve finans sektörünün geliştirilmesine yönelik çeşitli adımların atılmakta olduğunu kaydetti.

Waqafa International SDN BHD Kurucu Başkanı Dato Abu Ubaidah Kemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun amacının, BDT ülkelerinde İslami bankacılık ve finansın tanıtılması, geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Kemin, foruma BDT ülkelerinden çok sayıda iş adamı ve girişimcinin katıldığını aktararak, Waqafa'nın, dünyada İslami vakıf temelli ekonominin gerçekleştirilmesi için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Forumda, BDT ülkelerinde İslami bankacılık ve finans sektörünü geliştirme perspektifleri, bununla ilgili hukuki altyapının oluşturulması, girişimcilere İslami bankacılık ve finans sektörünün tanıtılması konuları ele alındı.