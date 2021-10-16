BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı Açıklaması

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yazılı açıklamasında, dünyadaki yönetimlerin ve adaleti sağlamakla görevli kuruluşların güçlülerin olduğu vahşi dünya düzeninde Hz. Muhammed'in "Emaneti ehline vermezseniz kıyameti bekleyiniz." ve "Bir günlük adaletli yönetim, 60 yıllık ibadete yeğdir." sözleriyle insan olmanın faziletini hatırladıklarını belirtti.

Tüm sahte tanrıları ve putları yıkarak insanlığa sadece Allah'a kulluk ederek özgür olabileceklerini öğreten Hz. Muhammed'in değerini ve önemini her gün artan bir özlemle yeniden anladıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Güç odaklarının şekillendirdiği dünya düzeninin, idarelerin, devlet yapılarının birbirlerini güçlendirdikçe mazlumları ezen, yok eden güç sarmalının sebep olduğu katliamlara, acılara dehşetle şahit olurken onun zaman ve mekan ötesi 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' ve 'Hak yolda akıtılan bir damla mürekkep, şehit kanından daha mübarektir.' sözleriyle varlığımızı yeniden anlamlandırıyor. İnsanlığın bugün içinde bulunduğu problemlerin çözümüne ve dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna ancak onun risaletine ve sevgisine sarılarak ulaşabilmemizin mümkün olacağına olan inancımı dile getirerek milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Koray Aydın Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bensu Soral Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Sergio Perez Stefan Kuntz Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:54:32. #1.17#