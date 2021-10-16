BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yazılı açıklamasında, dünyadaki yönetimlerin ve adaleti sağlamakla görevli kuruluşların güçlülerin olduğu vahşi dünya düzeninde Hz. Muhammed'in "Emaneti ehline vermezseniz kıyameti bekleyiniz." ve "Bir günlük adaletli yönetim, 60 yıllık ibadete yeğdir." sözleriyle insan olmanın faziletini hatırladıklarını belirtti.

Tüm sahte tanrıları ve putları yıkarak insanlığa sadece Allah'a kulluk ederek özgür olabileceklerini öğreten Hz. Muhammed'in değerini ve önemini her gün artan bir özlemle yeniden anladıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Güç odaklarının şekillendirdiği dünya düzeninin, idarelerin, devlet yapılarının birbirlerini güçlendirdikçe mazlumları ezen, yok eden güç sarmalının sebep olduğu katliamlara, acılara dehşetle şahit olurken onun zaman ve mekan ötesi 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' ve 'Hak yolda akıtılan bir damla mürekkep, şehit kanından daha mübarektir.' sözleriyle varlığımızı yeniden anlamlandırıyor. İnsanlığın bugün içinde bulunduğu problemlerin çözümüne ve dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna ancak onun risaletine ve sevgisine sarılarak ulaşabilmemizin mümkün olacağına olan inancımı dile getirerek milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum."