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BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Destici, Baran ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Burada konuşan Destici, ATO'nun, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini ve başarılı bir şekilde görevini ifa ettiğini söyledi.

ATO'nun yönetim anlayışından Ankaralı vatandaşlar ve esnafın memnun olduğunu aktaran Destici, "Ayrışmanın, kamplaşmanın keskin olarak yaşandığı bu süreçlerde gerçekten Ankara Ticaret Odamız birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı bir yolla, bir üslupla çalışmalarına, yoluna devam ediyor. Onun için de biz müteşekkiriz." diye konuştu.

Baran da ATO'nun Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olduğunu, Kovid-19 salgını döneminde de ticaret yapma anlamında bütün dünyada olduğu gibi çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Son açıklamalara göre ihracat verilerinin 200 milyar ABD dolarını aştığını, bunun sevindirici olduğunu kaydeden Baran, ihracatın yıl sonuna kadar 220 milyar ABD dolarını geçmesini beklediğini ifade etti.

Baran, ülkelerin ekonomik gücü doğrultusunda sözlerinin uluslararası arenada geçerli olduğunu belirterek Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini, ATO olarak da bunun gayreti içinde olduklarını kaydetti.

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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