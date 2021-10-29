BBDSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi - Haberler
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BBDSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi

AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Cumhuriyet Bayramı" konserinde solist Alim Ozan ve Özer Öndeş'i konuk etti.

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Cumhuriyet Bayramı" konserinde solist Alim Ozan ve Özer Öndeş'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO Şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserde, İstiklal Marşı Yarışması'nda yorumlanan besteler, solistler tarafından orkestra eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.

BBDSO Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi

BBDSO Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi

BBDSO Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi

AA / Fatma Nur Söğütlü - Son Dakika Haberleri
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