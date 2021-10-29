BBDSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi
AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Cumhuriyet Bayramı" konserinde solist Alim Ozan ve Özer Öndeş'i konuk etti.
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Cumhuriyet Bayramı" konserinde solist Alim Ozan ve Özer Öndeş'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO Şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, İstiklal Marşı Yarışması'nda yorumlanan besteler, solistler tarafından orkestra eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.