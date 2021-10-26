Bazı site duvarları ve elektrik trafoları karalama defterine döndü

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde bulunan bazı site duvarları ve elektrik trafolarına çizilen anlamsız resim ve yazılar çirkin görüntüler oluşturuyor.

Batıkent Mahallesi Şehit Nedim Sarı Sokak'ta bulunan bazı site duvarları ve elektrik trafolarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından çizilen resim ve yazılar yer alıyor. Anlamsız yazı ve çizimlerin oluşturduğu çirkin görüntüler dikkat çekiyor. Zaman zaman hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı site duvarlarını gören vatandaşlar tepki gösteriyor. Duyarsız kişilerce sprey boyalarla yapıldığı görülen rasgele çizim ve yazılara karşı mahalleliler, daha duyarlı olunması yönünde çağrıda bulunuyor. - ESKİŞEHİR