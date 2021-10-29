Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (AA) - Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niamey'de 21 Temmuz 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

" Kuala Lumpur'da 18 Aralık 2019'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması 20 Mart 2021

Ankara'da 8 Eylül 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması 18 Mart 2021

Dakar'da 28 Ocak 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı 15 Mart 2021

Lusaka'da 13 Şubat 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 14 Ocak 2021."

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

 Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title