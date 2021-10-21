Baz puan ne demek? Baz puan anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Baz puan, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Baz puan ne demek? Baz puan anlamı ne? İşte, Baz puan kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Baz puan kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Baz puan anlamı ne? Baz puan ne demek?
BAZ PUAN NE DEMEK?
Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir. Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01'e karşılık gelmektedir
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