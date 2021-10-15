Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baz istasyonu kurulmak istenen mahallede kadınlar kepçenin önüne geçerek engel olmaya çalıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baz istasyonu kurulmak istenen mahallede kadınlar kepçenin önüne geçerek engel olmaya çalıştı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkokmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak'a GSM operatörü tarafından baz istasyonu kurulmak istendi. İş makinesi ile belirlenen noktaya gelen ekipler çalışmaya başlamadan mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Köylü kadınlar iş makinesinin önüne geçerek tepkilerini dile getirdi. "Baz istasyonu istemiyoruz. Çok meraklı olan kendi bahçesine kurdurtsun. Sağlığımız ile oynuyorlar" diyen kadınlar ekiplerin geri adım atmasını istedi.

Mahalleye gelen polis ekipleri de yetkililer ve mahalle sakinleri ile görüştü. Molla Ahmet Sokak sakinlerinin tepkileri üzerine polis ekipleri, şirket yetkilileri ve mahalle muhtarı alınan ortak karar sonrası çalışmaları durdurma kararı alındı.

Taleplerini yetkililere aktaran Sarıkokmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk, hukuki haklarını arayacaklarını ifade etti.

Konu ile ilgili bilgiler veren muhtar Kocatürk yaptığı açıklamada, "Mahalle halkımızın tepkileri sonrası Emniyet ile ortak karar alındı, GSM operatörü yetkilileri tarafından da anlayışla karşılandı. Avukat aracılığıyla vatandaşlarımız hukuki haklarını arayacaklar. Yürütmeyi durdurma kararı alacağız. Belediyeye de bilgi verildi. Önümüzdeki günlerde verilecek karara göre hareket edilecek" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeğenini uykusunda kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi kafa karıştırdı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

Yeğenini uykusunda kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi kafa karıştırdı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

 Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

 Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış! Kovalamacayla yakalandı, kafasına silah dayayan şüpheli gasbettiği otomobille kayıplara karıştı

Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış! Kovalamacayla yakalandı, kafasına silah dayayan şüpheli gasbettiği otomobille kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Mahmut Özer
Magazin Amelia Hamlin
Spor Lewis Hamilton Burak Yılmaz Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kadir Topbaş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:25:16. #1.12#