Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki 34 NB 7092 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 21 BJ 224 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.