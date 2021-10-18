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Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki 34 NB 7092 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 21 BJ 224 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri
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