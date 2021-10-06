Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da, Esenler ilçesinde görevli mahalle bekçisi F.Y. tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bayrampaşa'da, Esenler ilçesinde görevli mahalle bekçisi F.Y. tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan F.Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçisi F.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırım kenarında tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekipleri tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İntihar girişiminin ardından polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından delil olarak alındı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Başından vurulan genç adam olay yerinde can verdi

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Başından vurulan genç adam olay yerinde can verdi

 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:30:36. #1.17#