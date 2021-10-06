BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da, Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, geri geri gelen kamyonetle park halindeki otomobilin arasında sıkıştı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, geri geri gelen kamyonetle park halindeki otomobilin arasında sıkıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde meydana geldi. Kamyonetle geri gelen sürücü, o sırada arkasında bulunan, isminin Mehmet olduğu öğrenilen kişiyi fark etmeyerek çarptı. Mehmet isimli kişi, arkasında bulunan otomobil ile kamyonet arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI
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Haber: BAYRAMPAŞA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KİŞİ YARALANDI - Haberler
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