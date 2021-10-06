BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da sabah saatlerinde Esenler'de görevli olduğu öğrenilen bekçi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihara teşebbüs etti.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da sabah saatlerinde Esenler'de görevli olduğu öğrenilen bekçi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Kocatepe Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen F. Y. isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ağır yaralanan F. Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisi çalışma yaparken, F. Y.'nin intihar girişiminde bulunduğu silahı incelemek üzere delil torbasına koyuldu.

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

 Son dakika haber! Aleyna'nın ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu

Son dakika haber! Aleyna'nın ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Ezgi Mola Hazal Kaya Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Mehmet Topal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:28:49. #1.17#