BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir araç içerisinden kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Polis ekipleri denetimler kapsamında bir taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.