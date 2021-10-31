BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir araç içerisinden kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir araç içerisinden kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Polis ekipleri denetimler kapsamında bir taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

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