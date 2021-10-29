Bayram kutlamalarına balkonlarında dans ederek katıldılar

KONYA (DHA) - KONYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını balkonlarından ve pencerelerinden izleyen vatandaşlar, çalınan marşlara ellerinde Türk bayraklarıyla dans ederek eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Feritpaşa Caddesinde tören düzenlendi. Törene katılım yoğun oldu. Töreni evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden izleyenler Konya Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşlarla dans etti. Tören, düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.