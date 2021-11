Bayram coşkusu Cumhuriyet Kupası şenlikleri ile taçlandı

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için 7'den 70'e hitap eden etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümüne özel taekwondo, okçuluk ve yüzme spor şenlikleri de düzenleyerek gönüllerde taht kurdu. 01. 11. 2021 Büyükşehir gönüllerde taht kurdu Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Denizli'de birçok organizasyona imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu 7'den 70'e herkese yaşatarak gönüllerde taht kurdu. Konser ve diğer organizasyonların yanında düzenlediği spor etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çeken Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu 3 farklı yerde Taekwondo, Okçuluk ve Yüzme Cumhuriyet Kupası Şenlikleri düzenledi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe 11 ilden 180 sporcu katıldı. Cumhuriyet Kupası Okçuluk Şenlikleri ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda 3 kulüp ve 34 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Cumhuriyet Kupası Yüzme Şenliği de 8 kulüp ve 163 sporcunun katılımıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayhan Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Cumhuriyet ilelebet yaşamaya devam edecek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 etkinliğe de giderek sporcuları ve kulüpleri yalnız bırakmadı. Özellikle genç sporcuların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü tüm kentte coşkuyla kutladıklarını söyledi. Spor şenliklerine katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür eden Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında şehrimizin her yerinde Cumhuriyetimizin gücünü göstermek adına birçok etkinlik yaptık. Cumhuriyetimizin kuruluşunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehit düşen, gazi olan, bu vatana kanını ve canını feda eden büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Bize düşen Cumhuriyet'e, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Cumhuriyetimiz ve bayrağımız ilelebet bu topraklarda yaşamaya devam edecek" dedi. "Durmayacağız, koşacağız, çalışacağız" Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesine çıkabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün olağan üstü gayret gösteriyoruz. Bugün burada yavrularımızı, gençlerimizi gördüğümüzde gerçekten o hedefe ne kadar güçlü yürüdüğümüzü göstermiş oluyoruz. Biz her alanda dünyada ilk sırada oluncaya kadar durmayacağız, koşacağız, çalışacağız. Velilerimize bizlere güvenip çocuklarını emanet ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Zolan spor müsabakalarına katılan sporcuların sevincini paylaşarak madalyalarını taktı. . Benzer Başlıklar

