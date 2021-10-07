Bayburtlu kadınların derede yıkadıkları yünler ehram oluyor - Haberler
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Bayburtlu kadınların derede yıkadıkları yünler ehram oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bayburtlu kadınların derede yıkadıkları yünler ehram oluyor

Bayburt'ta döşek, yer yatağı ve yöreye ait geleneksel kıyafetlerden olan ehramın yapımında kullanılan yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta döşek, yer yatağı ve yöreye ait geleneksel kıyafetlerden olan ehramın yapımında kullanılan yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor. Yünden yapılan geleneksel ehramlar ise 250 yıl gibi uzun bir süre zarfında giyinilebiliyor.

Bayburtlu kadınların dış örtünmede kullandıkları geleneksel kıyafetlerinden ehramın ham maddesi olan ve dikiminde kullanılan koyun yünlerinin yıkama döneminde havaların soğumasıyla sonlara gelindi.

Bayburtlu kadınlar ehram yapımı için ilk olarak koyun kırkılma döneminde elde edilen yünleri akarsu kenarına getiriyor. Daha sonra güneş yardımıyla yünleri kurutuyor. Kurutulan yünler kadınlar tarafından tokaçlarla dövülerek yumuşatılıyor. Bir sonraki adımda ise akarsuda yıkanan yünler tekrardan kurutulmaya bırakılıyor. Son olarak uzun sopalarla çırpılan yünler tarandıktan sonra iplik haline getirilip ehram yapımında kullanılıyor.

El emeğiyle ilmek ilmek dokunarak yapılan ehramlar tezgahlarda son halini aldıktan sonra satışa çıkartılıyor. Öte yandan ehram ikişer metreden ve 2 kanattan oluşan bir dış örtüsü olarak biliniyor. İşin ehli bir dokumacı tezgahta yaklaşık 7 günde, 4 metrekare bir ehramı rahatça örebiliyor. - BAYBURT

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