BAYBURT (AA) - Tarihte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması, kentte kurulan kadın kooperatiflerinin girişimiyle markalaşarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek.

Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen lor dolması, kentte sıklıkla tüketiliyor.

Derin tencereye yağ konulduktan sonra süt ilave edilerek haşlanan ve soğumaya bırakılan bulgur, yağda kavrulan ince kıyılmış kuru soğan, lor peyniri, kaymak, yeşil soğan ve tuz eklenerek yoğruluyor.

Harç, mevsimine göre evelik ve pancar bitkilerinin yaprağına sarılıp zemini yağlanan tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine süt dökülüp fırında 40 ila 45 dakika pişiriliyor.

Eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilerek servis edilen lor dolması, besleyiciliği ve hafifliğiyle dikkati çekiyor.

Kente gelen misafirlere sunulan yöresel lezzetlerin de başında yer alan lor dolmasının, ülke genelinde satışa sunulması için Bayburt Kadınlar Birliği Kooperatifi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda birlik üyesi kadınlar tarafından üretilen ve paketlenen ürünler, ilk etapta çeşitli illerdeki Kooperatif Marketlere gönderilecek.

Bayburt Kadınlar Birliği Kooperatifi Başkanı Leyla Karabulut, AA muhabirine, lor dolmasının kentin en güzel yöresel yemeklerinden olduğunu söyledi.

Lor dolmasının özel bir tat olduğunu vurgulayan Karabulut, "Bunları ilimize gelen misafirlerimizin beğenileriyle tespit ediyorum. Hemen hemen gelen herkes lor dolmasının aromasını farklı buluyor." dedi. Karabulut, Bayburt'un birçok yöresel yemeğinin beğenildiğini ancak gerek saklanma koşulları gerek hafifliği dolayısıyla lor dolmasının öne çıktığını aktardı.

Bayburt'ta kurulan kooperatifle kadınların üretimin her alanında bulunduğunu ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Yöresel lezzetlerimizi sunabileceğimiz kooperatifimiz var. Lor dolması coğrafi işareti olan bir ürünümüz. Şu anda lor dolmasının market raflarında yerini alması için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah hem marketlerde hem de Türkiye'nin belli noktalarındaki kooperatiflerde temine girme şansı olacak."

Karabulut, lor dolmasının sütle pişirildiğine ve içerisinde besleyici gıdalar olduğuna dikkati çekerek, "Normalde ilkbaharda doğal ortamda yetişen evelik yaprağımız vardır. Sarmak için kullandığımız orijinal yaprağımız. Fakat ilkbahardan sonra bunu temin etmek ve uzun vadede kullanmak zor olduğu için pazı yaprağı da dolmamız için gayet uygun." diye konuştu.