Bayburt'ta motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Bayburt'ta motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayburt'ta motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

BAYBURT (İHA) - Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Bayburt İl Jandarma ekipleri, Arpalı beldesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, hırsızlık yaptığı düşünülen R.A., E.K., A.M., V.K. ile Ü.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, R.A., E.K., A.M. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.C. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - BAYBURT

Bayburt'ta motosiklet hırsızı 4 kişi tutuklandı

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